"Cose che si dicono" di Cordio nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

"Cose che si dicono", nuovo singolo di Cordio uscito il 19 gennaio scorso, è il nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound.

Una canzone che lo stesso autore definisce "sgangherata, goffa, disperata e iconica". E' la storia di una telefonata a un'ex cominciata male anzi malissimo, o forse mai cominciata. "E' una canzone vulcanica, afferma l'interprete, nel senso che e' venuta fuori come un'eruzione, dopo giorni in cui cercavo le parole per dire come mi sentivo ma non le trovavo. E' scritta con lo stomaco più che con la testa, e questa per me è una grande novita' ".

La produzione, a cura di Lorenzo Vizzini, ha echi beatlesiani nei suoni e nell'incidente ritmico e segue la scia del precedente singolo "Mezza Mela", mettendo al centro la musica suonata , e immergendo il brano in un'atmosfera fuori dal tempo.

Il videoclip girato da Giovanni Tomaselli, rimanda alle atmosfere del cinema anni settanta, con inquadrature statiche e molto lunghe quasi come cartoline di una Catania che fa da cornice alla solitudine del protagonista.