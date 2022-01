Rispetto delle leggi per tutti

Buonasera, volevo dire all assessore Lippis che una volta cambiato il senso di marcia di una strada ed istituito il divieto di parcheggiare in ambo i lati della stessa, sarebbe logico far rispettare la legge con la presenza di vigili urbani in loco.

Purtroppo ciò non avviene davanti al campo Stingi, dove tutte le sere dalle 17:00 in poi c'è un via vai di auto in senso contrario e parcheggi su ambo i lati, ma nessuno interviene .

Per voce di qualcuno, si è pensato solo a fare regole a sfavore dell'intero quartiere, abbandonato, senza urbanizzazione rispetto al resto della citta, ma forse questa zona (via Alessandria e via Padre Rinaldi Altieri) non fa parte di questa città.