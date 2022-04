Pasqua 2022, il messaggio di auguri del Sindaco Magnacca

Con affetto vi giungano i miei più sinceri auguri. E lo faccio con queste poche ma sincere righe, abbracciando tutti voi, uno alla volta.

I giorni trascorrono e nelle nostre famiglie i problemi più che risolversi si acuiscono.

L’elenco delle cose che non vanno si allungano mettendo a dura prova la nostra capacità di resilienza.

La pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi economica che ne consegue, non aiutano a cogliere segnali di inversione di tendenza.

Ma la speranza è la nostra forza, che deve essere alimentata, perché si possano realizzare tutti i nostri desideri.

E allora: Pasqua santa, serena e buona per tutti, per le nostre famiglie e per le persone che amiamo.

Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo