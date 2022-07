'Fuori Ovunque' di Lamo nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Fuori Ovunque è il titolo del quarto singolo di Lamo, uscito il 1° luglio per Sound To Be.

La ripartenza della vita sociale dopo questi anni duri ci travolge in un turbinio gioioso e confuso al quale molti di noi non erano più abituati.

Una sorta di recupero del tempo perso, che corre più veloce della nostra capacità di metabolizzare ciò che abbiamo vissuto e che ci lascia euforici e storditi.

Tanta musica fuori ovunque, tante situazioni Sociali che ci fanno tornare fuori, ovunque.

Ma la psiche è ancora provata e il corpo fuori allenamento e noi siamo ancora la generazione senza certezze che si barcamena tra una lotta per un futuro migliore e un hangover.

Daniela Mornati, in arte Lamo, è nota agli addetti ai lavori per la sua intensa carriera da pianista e tastierista con diversi artisti italiani: Max Gazzè, Bugo, Paletti, Diego Mancino, Selton e Angelica.

Da sempre appassionata della canzone d'autore ma anche curiosa ascoltatrice delle nuove tendenze e sonorità, si avvicina negli anni al mondo della scrittura e della composizione.

Muove i primi passi come autrice scrivendo per Angelica e successivamente inizia a pensare di mettersi in gioco in prima persona scrivendo per se stessa.

Grazie all'incontro con Raffaele “Rabbo” Scogna e Federico Cariello, il suono e la produzione dei brani prendono una forma più definita e pronta per la pubblicazione dei primi singoli che anticipano il primo album in uscita prossimamente per l'etichetta Sound To Be.

Le canzoni di Lamo riflettono lo smarrimento di una generazione che si trova spettatrice di contrasti bizzarri tra vecchi modi di pensare e tentativi di evoluzione, tra il ritorno di mode riciclate e salde certezze della vita che si rivelano fragili.

Questa ricerca di equilibrio ha come sfondo la provincia, che a volte si fa nido rassicurante, a volte crudele e perbenista.

I colori che ne derivano sono una malinconia capace di trasformarsi in leggerezza con un timbro caldo e morbido che in alcune canzoni si fanno surreali.

Il disco di Lamo è come una chiacchierata tra due amici che osservano insieme l'ironia delle cose della vita e attraverso questa scoprono se stessi.