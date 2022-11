Cani randagi passeggiano lungo le strade della cittÃ 

Da giorni il fenomeno di cani randagi che passeggiano lungo le strade cittadine di San Salvo è in aumento.

Al livello globale il numero totale dei cani si aggira attorno ai 900 milioni e secondo le stime dell’OMS, 200 milioni di essi sarebbero randagi. Dunque, i cani randagi, sono in costante aumento ed in particolar modo durante il periodo estivo in cui si verifica il fenomeno dell’abbandono.

Gli amici a quattro zampe si sentono, di conseguenza, liberi di passeggiare lungo le strade cittadine incorrendo a rischi; per questo è molto importante sensibilizzare tutta la comunità al fenomeno dell’abbandono dei cani e promuovere l’adozione degli animali senza una famiglia.