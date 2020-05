Cinquant’anni di sacerdozio per don Piero Santoro, gli auguri della parrocchia di San Nicola

Don Beniamino insieme alla parrocchia di San Nicola, oggi in occasione dei 50 anni di vita sacerdotale di S.E. mons Pietro Santoro (il nostro carissimo don Piero), vuole ricordare e rendere grazie al Buon Dio per il dono del suo sacerdozio e per averlo avuto come pastore nella nostra città.

E’ difficile racchiudere in poche parole tutta la gratitudine che questa comunità custodisce nella memoria perché oltre 30 anni di storia condivisi insieme ad un parroco profondamente innamorato della comunità che con lui è diventata parrocchia e dalla sua gente altrettanto amato, sono troppi per essere raccontati in un augurio stampato o in un abbraccio virtuale.

Ma la preghiera abbatte ogni spazio , e nella preghiera caro don Piero ti ricordiamo sempre con grande affetto e gratitudine.