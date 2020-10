Inaugurato il bar Adria, lo staff: "Per noi è una rivincita, nonostante il Covid andiamo avanti"

Aprire un'attività in questo difficile contesto emergenziale è un'impresa non da poco, eppure, Berardo, Michela e Valentino hanno deciso di aprire nonostante tutto, inaugurando il nuovo locale del bar Adria 2.0. L’evento, svoltosi in c/da Ributtini, nel pieno rispetto nelle misure anti-Covid, si è concluso con un bilancio del tutto positivo, come confermano i ragazzi dello staff.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare, attraverso l’apertura del nostro locale, le aree interne del territorio, venendo incontro alle necessità della nostra clientela, con un’accoglienza calorosa e prodotti preparati da noi. Vogliamo ringraziare – spiegano i gestori del bar Adria 2.0 - tutte le persone che hanno partecipato all’inaugurazione e per i messaggi di affetto ricevuti. Ci hanno reso davvero felici e orgogliosi del nostro lavoro. Vogliamo dimostrare – prosegue lo staff - che nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo a causa del Covid, continueremo a lottare. Si dice che ‘dopo la pioggia c’è sempre l’arcobaleno’, e questa per noi è una rivincita. Il bar Adria 2.0 è aperto tutti giorni dalle ore 06.00 del mattino, con orario continuato. Vi aspettiamo!"