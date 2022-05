'Il Peso delle Idee', artisti in erba alla Scuola dell'infanzia 'Sant'Antonio'

Artisti in erba alla Scuola dell’infanzia Sant'Antonio dell'Istituto Comprensivo Rodari di San Salvo.

I bambini della sezione C insieme alla maestra Andreina Zanna vincono il terzo premio al concorso nazionale “IL PESO DELLE IDEE” dal tema: GIOVANI YOUTUBER PER LA CULTURA. I piccoli protagonisti, in un percorso educativo-didattico, hanno promosso la conoscenza del comune di San Salvo, realizzando un originale ed efficace video che ne loda il museo, i monumenti, i palazzi, la fontana vecchia e la fontana nuova, il biotopo, il fratino, il porto, il mare, gli usi e le tradizioni. “I bambini con le loro voci hanno decantato le bellezze della nostra città”, spiega emozionata ed orgogliosa la maestra Andreina.

La premiazione è avvenuta in collegamento a distanza con il Museo della Bilancia del Comune di Campogalliano in provincia di Modena; la giuria ha premiato l'amore e il forte senso di appartenenza che è trapelato dalla creatività dei bambini e che farà sì che il bambino costruisca la sua identità e la fiducia in se stesso.

"I bambini sono una vera e propria fonte di energia e non smettono mai di stupire - dice il Dirigente Scolastico Vincenzo Parente - Colgo l'occasione di questa vittoria per ringraziare e lodare i nostri piccoli alunni, ma anche per elogiare il lavoro di tutte le insegnanti e gli insegnanti del Rodari, dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, perché quando un Istituto raggiunge grandi traguardi lo fa grazie all'impegno fisico, ma soprattutto emotivo e relazionale di ogni docente, disposto sempre ad accogliere le necessità e le richieste di tutti e ciascuno".