“La giornata delle vaccinazioni e delle visite mediche in Congo è un giorno di festa”

Ottavio Antenucci, presidente dell’associazione Vita e Solidarietà è ancora in Congo.

Qualche giorno fa ha visitato il Dispensario di Mpasa.

Suor Anastasia, la responsabile del centro, l’ha condotto alla sala di degenza delle neo mamme, dove c’erano 10 bambini di cui 7 nati la sera prima. “Con le loro mamme i bimbi riempivano la stanza”, scrive sulla pagina facebook dell’associazione Ottavio Antenucci, “erano piccolissimi e bellissimi, davano una tenerezza indicibile e per tutti c’era un giocattolino sonoro. Nel frattempo, fuori sotto la tettoia, c’erano oltre 100 bambini in braccio alle loro mamme che attendevano di essere vaccinati. Era la giornata delle vaccinazioni e delle visite mediche per tutti i bambini nati negli ultimi 2-3 mesi. C’erano pianti, sorrisi, premure delle mamme che per l’occasione avevano vestito a festa i loro bambini. Sì per loro questo è un grande e importante giorno, una grande festa, è la liberazione da tante paure, si fidano e credono nei dottori del Dispensario che a luglio ha visto nascere 63 bambini.”