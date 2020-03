Flashmob musicale dai balconi, “affacciati alla finestra San Salvo mia”

Tutta l’Italia si unisce per combattere il coronavirus e la forzata chiusura in casa. “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani” da Nord a Sud l’invito a “cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”.

Anche a San Salvo, quindi, tutti sui balconi per far parte di questo gigantesco concerto gratuito. Gli appuntamenti per il flashmob attualmente sono tre: venerdì 13 marzo si canterà l’inno d’Italia, sabato 14 marzo “Azzurro” e domenica 15 marzo “il cielo è sempre più blu”, ogni giorno alle ore 18.