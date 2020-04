Da Petacciato a San Salvo in bicicletta a fare la spesa multato ciclista recidivo

Da Petacciato a San Salvo in bicicletta per fare la spesa. L’assessore alla Sicurezza del Comune di San Salvo, Fabio Raspa, comunica che nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Locale ieri mattina è stato fermato un ciclistica che nel rilasciare l’autodichiarazione ha comunicato di essersi spostato dalla sua casa di residenza a Petacciato alcomune di San Salvo per fare la spesa in un noto supermercato.

E’ stato sanzionato con una doppia sanzione per un totale di 600 euro oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria in quanto recidivo a un controllo avvenuto a Termoli nei giorni scorsi.

I controlli della Polizia locale di San Salvo sono quotidiani per la verifica del rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il contenimento del contagio da coronavirus.

In particolare ieri, lunedì 6 aprile 2020, sono state controllate 200 attività commerciali, effettuato una qcinquantina di controlli sui mezzi in circolazione per verificare le effettive situazioni di necessità tali da giustificare l’uscita da casa.

Da ricordare che tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio stanno effettuando controlli con il coordinamento del Questore di Chieti.