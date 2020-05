Abruzzoacasatua con gli occhi di un fotografo naturalista

Quinto appuntamento oggi, giovedì 14 maggio, con le conversazioni in diretta Instagram per conoscere, dalla voce degli "Abruzzo Smart Ambassador", i luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato regionale al Turismo per guidare alla scoperta del patrimonio naturale e culturale e conoscerlo meglio in attesa di poter tornare a viaggiare. Alle 18.00 su @Yourabruzzo, account ufficiale Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo, incontro con Vincenzo Iacovoni. Fotografo naturalista ha una particolare predilezione per l'avifauna abruzzese e per quella del Nord Europa. Nato nel 1983 a Giulianova vive in un'area rurale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Su abruzzoturismo.it i suoi racconti sono intitolati 'Il birdgardening in inverno', 'La pittima minore', 'I saltimpalo' e 'La stagione delle salamandre'. Dedica parte del suo tempo al volontariato attivo per la salvaguardia dell'ambiente.