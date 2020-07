Covid 19, oltre 100 giorni di attività per la Protezione Civile Arcobaleno

Oltre 100 giorni di servizio, centinaia di volontari impiegati anche nei giorni di festa (Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio ecc), migliaia di km percorsi e tantissime attività svolte nei C.O.C. di San Salvo e Gissi. Sono questi i numeri dell’impiego dell’O.D.V. Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo nella gestione dell’emergenza Covid-19.

“In questi mesi - affermano i responsabili dell’associazione – nei due C.O.C. abbiamo assistito la cittadinanza con impegno e professionalità con il servizio di assistenza alla popolazione consegnando a domicilio farmaci e alimenti. A San Salvo preziosa è stata anche la collaborazione con la Croce Rossa e con le altre realtà locali di Protezione Civile. Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo distribuito gratuitamente migliaia e migliaia di mascherine di vario tipo consegnandole, durante il periodo di lockdown, con un grosso dispendio di energie per i volontari,direttamente nelle case degli anziani e delle persone con problemi di salute che ne hanno fatto richiesta contribuendo a consentire quel minimo di sicurezza ai cittadini delle fasce più deboli. Contestualmente abbiamo consegnato a domicilio per il comune di San Salvo diverse centinaia di buoni spesa mentre a Gissi preziosa è stata l’opera di collaborazione con il Banco Alimentare Abruzzo riuscendo ad assistere tantissime famiglie. Sempre a Gissi i volontari, nel mese di maggio, hanno prestato la propria opera anche nel mercato settimanale per garantire il corretto rispetto delle regole durante la fase 2. Per alcuni istituti scolastici del territorio abbiamo consegnato a domicilio anche circa 100 dispositivi multimediali agli alunni nei comuni di San Salvo, Vasto, Cupello, Gissi, Montenero di Bisaccia, Monteodorisio, Guilmi, Lentella, Fresagrandinaria e San Buono. Un grazie particolare - concludono i responsabili dell’Arcobaleno - va ai nostri volontari che con grande impegno e dedizione hanno lavorato quasi h24 e rischiato la propria incolumità per contribuire in maniera sostanziosa a assistere la popolazione sansalvese e gissana”.

Ma l’impegno dei volontari dell’Arcobaleno non finisce qui. Da domani, con l’inizio della campagna Antincendio Boschivo in Abruzzo, gli uomini e le donne della Protezione Civile sansalvese saranno impegnati quotidianamente, sotto la direzione della Sala Operativa Regionale, nella lotta attiva agli incendi boschivi.