Basta! Al popolo interessa la risoluzione, di chi sia la colpa interessa solo ai “ tifosi”

Provincia? Comune? Anas? Al cittadino medio ed equilibrato non interessa! Quello che importa è la soluzione, la riparazione del manto stradale o quando necessario l'intero rifacimento. Basta con queste beghe politiche infinite, piuttosto gli amministratori di tutti i colori si rendessero conto che il "67% bulgaro" è relativo solo ai votanti e non agli aventi diritto al voto ( ormai c'è così discredito per la politica che la vera maggioranza sono coloro non si recano alle urne).

Le province al collasso non sono neanche più votate dal popolo con il benestare dei politicanti di turno liberi ora di esprimere i rappresentanti di loro stessi " grandi elettori". Le province in via di dissoluzione hanno da anni messo a disposizione dei comuni l' alienazione delle strade delle aree e dei beni ricadenti nel territorio comunale, in modo tale che le manutenzioni possano essere fatte: i comuni che si lamentano sono quelli che non hanno proceduto, sono quelli che hanno espresso il loro esponente in giunta provinciale, sono quelli che magari hanno il centro abitato malridotto.

L' inseguire il consenso becero, il dare importanza alle inutili beghe di parte per colpevolizzare un ente o l'altro, prendersi i meriti che non si hanno e sminuire i propri limiti non migliora l'ambiente circostante, non perfeziona la società e rimane un circo volgare dove " l'animale" maltrattato riconosce il padrone nel " bastone e la carota"... il "pubblico pagante" assiste allo show che piace o meno ( e i "bracconieri" se la godono).