Giunta, il sindaco riassegna le deleghe e nomina assessore Tony Faga

Questa amministrazione si è sempre caratterizzata per avere avuto un ritmo rock. Il ritmo è essenziale in ogni progetto di vita. Il ritmo è un’esperienza gioiosa, politica, estetica e spirituale che ci vede ogni giorno impegnati al massimo nell’azione di governo della cosa pubblica.

Il sindaco ha firmato la nomina a Tony Faga ad assessore, cambio resosi necessario dopo le dimissioni di Oliviero Faienza, che” ringrazio ancora per gli otto anni trascorsi in giunta in maniera fattiva e collaborativa. Per ricomporre la squadra – dice il sindaco Tiziana Magnacca – ho proceduto alla nomina del consigliere Faga della lista San Salvo Città Nuova con la quale era stato eletto in Consiglio comunale anche Faienza. Nell’assegnazione delle deleghe ho tenuto conto delle competenze di Faga e del suo motivato impegno a volersi dedicare in particolare all’ambiente, alle politiche ambientali e alla mobilità. Nel contempo ho provveduto a nominare vice sindaco Giancarlo Lippis a cui ho delegato la cura delle Politiche sociali, operando una staffetta tra i due amministratori più votati nella consultazione del 2017”.

“Novità che daranno sostanza a un rinnovato ritmo dell’azione amministrativa, unitamente all’esperienza e alle conoscenze acquisite e consentiranno alla nostra città di cogliere ancora obiettivi importanti per il bene della città stessa e di tutto il territorio, consapevoli come siamo di essere parte di una più ampia area di meraviglia abruzzese. La giunta, supportata dal sostegno costante dei consiglieri della maggioranza, proseguirà – conclude il sindaco – con il programma elettorale con la determinazione che l’ha sinora contraddistinta impegnata com’è nel completare tutte i progetti messi in campo per un’azione amministrativa nel segno della “Città in Movimento” e porre le basi per i suoi progetti per città.

ASSESSORI e DELEGHE

GIANCARLO LIPPIS

Vice sindaco; Manutenzione; Politiche sociali e della solidarietà; Rapporti con gli enti partecipati; Sanità

MARIA TRAVAGLINI

Lavori pubblici; Cultura e tempo libero; Pubblica istruzione; Pari opportunità; Patrimonio

TONINO MARCELLO

Attività produttive; Sport; Trasporti; Tributi; Economato; Turismo e spettacolo

FABIO RASPA

Sicurezza urbana; Polizia municipale; Politiche attive per la legalità; Viabilità; Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale

TONY FAGA

Ambiente e politiche ambientali; Mobilità; Personale;

Il sindaco si è riservata le deleghe relative a Bilancio e Programmazione economico finanziaria; Urbanistica e gestione del territorio; Protezione Civile