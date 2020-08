Obbligo mascherine e assembramenti: Prefettura dispone la segnalazione di comportamenti irregolari ai fini delle sanzioni

“In ottemperanza dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è fatto obbligo dell’uso della mascherina negli spazi pubblici, a partire dal 17 agosto e fino al 7 settembre 2020, anche nei luoghi all’aperto, dalle ore 18:00 alle ore 6:00 al fine di evitare assembramenti. Eventuali comportamenti irregolari, come il mancato uso della mascherina o gli assembramenti, saranno rilevati e i nominativi delle persone identificate saranno inviate all’autorità competente”. E’ questa in sintesi una delle decisioni comunicate stamane al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha partecipato in Prefettura alla seduta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza nel corso della quale è stata ribadita la necessità del rispetto delle regole per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria in riferimento all’ordinanza del ministro della Salute dello scorso 16 agosto.

“Chiedo la massima collaborazione dei cittadini, dei turisti e delle attività di pubblico esercizio per evitare occasioni di assembramento nel rispetto delle nuove disposizioni – conclude il sindaco Magnacca – perché i comportamenti irregolari possono compromettere la salute e l’economia delle attività della nostra Città. Tutte le nostre iniziative sono state realizzate nel pieno rispetto delle regole ed è giusto che tutti le rispettino”.