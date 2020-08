Alessandro di Mario giovane centauro continua il suo successo negli USA

...facendo seguito al mio articolo del 07/11/2018 su Sansalvo.net dal titolo “Nasce un Campione”, non mi resta che confermare l’augurio iniziale! Alessandro di Mario classe 2008, resta il NOSTRO ORGOGLIO SALVANESE, PERCHE ATTUALMENTE è VINCENTE ANCHE NEGLI USA.

Alessandro Di Mario, Salvanese di soli 11 anni, si è da poco trasferito con la famiglia negli Stati Uniti e precisamente nello stato del Kentucky patria del grande Nicky Hayden.

In sella ad una Yamaha R3, tagliata su misura per lui dal “Bike e Motor racing team” di Teramo, sta bruciando tutte le tappe facendosi già notare sulle piste americane e dimostrando di avere un enorme potenziale.

Nella sua classe ha vinto 10 delle 12 gare disputate seminando giri record in tutti i circuiti suscitando anche l’attenzione di alcuni team locali.

Questo grazie al suo talento ed alla sua determinazione ma anche grazie ad Alessandro Mazza, boss del “Bike e Motor racing team”, che gli ha messo a disposizione una moto eccezionale nonostante le difficoltà date dalla distanza, al kartodromo “Pista Fluida” dove è potuto crescere come pilota considerato e trattato da tutti come un figlio, ai professionali consigli di Di Alessandro Di Berardino proprietario della pista MiniSpeed di Ortona ed, ultimo ma ugualmente importante a Daniele Zinni che lo ha sempre supportato.

Il suo obiettivo iniziale è quello, appena compiuti i 14 anni, di gareggiare, ed ovviamente vincere, la MotoAmerica Junior Cup, competizione riservata ai giovani piloti americani e da li fare il salto alle competizioni più importanti e perché no mondiali.

Mi è sembrato giusto e doveroso dare ad Alessandro il giusto onore e la giusta visibilità, in quanto l’impegno assunto da lui e da tutta la sua famiglia è notevole, ma dove c’è passione e dedizione nullo è il sacrificio per raggiungerele mete che si è prefisso. Auguro personalmente, ma credo che tutta la città di San Salvo si assocerà al mio augurio, ad Alessandro di dare sempre il meglio di se nello sport che ha scelto, perchè tutti vogliamo risentire e leggere sulle testate nazionali il suo nome nel prossimo futuro e continuare ad essere orgogliosi del piccolo centauro salvanse che difenderà oltreoceano i colori della nostra Regione e quelli dell’ Italia!!!

Per chi volesse seguirlo la sua pagina FB è https://www.facebook.com/MotoAle72/ .

Carolina Intoccia