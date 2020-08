Interruzione servizio idrico a San Salvo Marina, il sindaco: “Disagi per turisti e danni aziende”

“Ho ricevuto poco fa una comunicazione dalla Sasi che il Consorzio di Bonifica ha ridotto la portata dell’acqua attinta dalla Diga di Chiauci all’Arap Servizi per la distribuzione in rete da destinarsi a San Salvo Marina e Vasto Marina e pertanto a partire dalle ore 14:00 di oggi e fino alle 7:00 di domani, sabato 29 agosto 2020, è stata sospesa la distribuzione dell’acqua a San Salvo Marina”. A segnalarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha scritto una lettera al commissario del Consorzio di Bonifica Sud e al presidente della Sasi spa evidenziando come questa interruzione del servizio idrico avvenga “nel corso della stagione estiva con la presenza di turisti negli alberghi e nelle case private e con le attività di pubblico esercizio e delle ristorazione che stanno lavorando a pieno regime”.

Il sindaco Magnacca evidenzia come questa interruzione possa rappresentare “un danno economico per le imprese ancora in difficoltà dopo il lockdown a causa del Covid-19 e che in queste ultime settimane stanno cercando di ridurre i disagi subiti” e chiede pertanto che Consorzio di Bonifica Sud e Sasi spa di adottare “tutte le misure per ridurre al minimo i comprensibili problemi per una situazione che diventa difficile con la stagione turistica ancora in corso”.

Le stesse modalità di interruzione della distribuzione potrebbero verificarsi nelle giornate di domani, sabato 29 agosto, e dopodomani domenica 31 agosto.