A San Salvo c’è la Giostra della Memoria, un posto da visitare per tenere vivo il passato

La Giostra della Memoria:Attraverso camere a diversi livelli connessi tra loro e ciascuna impegnata con oggetti a tema “La Giostra della Memoria” è raccontata dall’autrice in modo unico.

Angiolina Balduzzi ha mostrato grande esperienza nel campo di un progetto che tutela, conserva, restaura e valorizza il patrimonio culturale, testimone dell’identità storica dei nostri antenati.

Le numerose stanze ospitano, custodendole, la sua ricca collezione di reperti che, con occhio arguto, ha saputo immagazzinare e collezionare per poi condividerle con chi sa emozionarsi nei ricordi o nell’esperienza di un viaggio nel tempo, dove gli oggetti riemergono per tornare rinati ad un ruolo di testimonianza.

Scoprire a poco a poco, progredire in un itinerario che è ricerca di perfezione e libertà artistica, rende capace il visitatore di smarrirsi in personali riflessioni e commuoversi. In questo percorso, a ritroso nel tempo, si cammina nei territori della memoria collettiva, tra oggetti e materiali vissuti, che riescono a svelarci da dove veniamo: la nostra vera identità!

P.S. La sede, inoltre, ospita opere contemporanee di pregevole fattura artistica del Cavaliere Giuseppe Di Stefano. “Giostre” di rara bellezza e poesia che si integrano e armonizzano perfettamente nella struttura museale.