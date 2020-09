L'in bocca al lupo dal Pd di San Salvo agli studenti del nuovo polo scolastico di via Melvin Jones

Rivolgiamo a tutti i nostri bambini e ragazzi il nostro più grande “in bocca al lupo” per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico e che vedrà molti di loro varcare la soglia del nuovo Polo Scolastico di via Melvin Jones realizzato grazie al decreto “Buona Scuola” del governo Renzi (centrosinistra) e frutto del buon lavoro della Regione Abruzzo a guida D’Alfonso (centrosinistra).

Stamane, come consiglieri comunali di minoranza, abbiamo voluto condividere con l’Amministrazione comunale e con la città questo significativo momento, partecipando alla cerimonia di inaugurazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno fatto sì che quest'opera si realizzasse: dal Governo Renzi alla Regione Abruzzo entrambi a guida centrosinistra, dagli uffici tecnici comunali alle ditte appaltatrici dei lavori che nonostante i duri mesi della pandemia da Covid-19 non si sono mai fermati e ai cittadini tutti.

Senza ognuno di loro il 24 settembre i nostri bambini e i nostri ragazzi avrebbero ricominciato la scuola in strutture vetuste e in aule obsolete. A ognuno di loro, non può che andare il nostro “Grazie”.

Ma non possiamo però non sottolineare il basso livello istituzionale della sindaca Magnacca che si è guardata bene dall’invitare l’ex Governatore della Regione Abruzzo, ora Presidente della Commissione Finanze al Senato, Luciano D’Alfonso e la Ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina.

Ricordiamo però bene come alla posa della “prima pietra” ci fu la presenza dell’allora Ministro Bussetti (Lega). Siamo certi che se l’attuale Governo fosse stato a trazione leghista, la sindaca Magnacca non si sarebbe dispensata dall’invitare i più alti vertici di partito e di Governo.

Al netto di ciò, oggi è stata scritta una bella pagina per la nostra città e non possiamo che esserne contenti al netto delle assenti misure anti-Covid sul distanziamento sociale e dell'orario scelto - ore 12 - aggravato dall'irrispettoso ritardo (oltre 40 minuti) del Presidente Marsilio costringendo decine di bambini ad attendere il suo arrivo sotto il sole e in questa calda e afosa giornata.

Concludiamo ribadendo infine le nostre perplessità sulla collocazione del nuovo Polo Scolastico. Il tempo ci darà ragione.

Marika Bolognese (Italia Viva)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)