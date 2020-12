Riaperti i termini per fare la domanda per la richiesta dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca rende noto che sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanza per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a uso abitativo (L. 431/98 art. 11) per l’annualità 2020 (locazioni anno 2019) vista l’enorme difficoltà dovuta al periodo epidemiologico da Covid 19, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la presentazione delle istanze di contributi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2019 di cui alla determina n. 190 del 16.11.2020.

La scadenza della presentazione della domanda è fissata al 29 dicembre 2020.

Il modulo di domanda si può scaricare dal sito del Comune di San Salvo www.comunesansalvo.it nella sezione avvisi e consegnata direttamente all’ufficio di Segretariato Sociale del Comune di San Salvo.