All'IIS Mattioli di San Salvo incontro con Angela Murino per la giornata internazionale della donna

In occasione della giornata della donna, oggi 8 marzo,il nostro istituto ha ospitato in un intenso incontro online Angela Marino, giornalista e scrittrice di Fanpage.it e della Gazzetta del Mezzogiorno, che si occupa da anni di raccontare e far conoscere storie legate alla violenza di genere in tutte le sue forme.

I temi trattati sono stati, appunto, la violenza di genere come un male anche delle nuove generazioni e la sua origine, come pure la violenza nei comportamenti quotidiani, comportamenti che riteniamo innocui e che spesso sono l’anticamera di un rapporto sbilanciato e a rischio.

Infine, sollecitata anche dalle numerose domande dei ragazzi e dalle riflessioni dei docenti, la giornalista ha affrontato il tema di del nostro impegno, da cittadini e membri della comunità scolastica, per arginare il fenomeno della violenza di genere, esprimendo la convinzione che per intervenire efficacemente nell’inversione di rotta culturale verso una vera parità di genere, l’elemento essenziale è parlarne, informare e fare rete.

Con l’occasione le ragazze della 4A e 5B ITE presentano in un video i risultati del progetto “Pink or Blue” sui pregiudizi e discriminazioni di genere, che partendo da un questionario pubblicato sul sito della scuola e rivolto a tutta la comunità scolastica e non, si è concluso con una riflessione sulla necessità di costruire insieme una cultura rispettosa delle diversità e priva di violenza.

Questo è il link: https://www.powtoon.com/w/dcDIVGJqJT2/1/m