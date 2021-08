Rottura accidentale di un tubo dell'acqua

Il Consorzio di Bonifica Sud ha da poco comunicato la rottura accidentale di un tratto della condotta adduttrice in località Bufalara di Cupello causata dall’imperizia di un privato cittadino.

Questa condotta provvede a fornire diverse utenze idriche e in particolare l’Arap Servizi, che a sua volta destina l’acqua a San Salvo Marina e alla zona industriale.

I tecnici sono già al lavoro per limitare i danni ma non si conoscono al momento i tempi di ripristino del servizio di fornitura idrica.