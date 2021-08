L’omaggio di San Salvo a Franco Battiato

Venerdì 13 agosto 2021 alle ore 21:00 piazza San Vitale ospiterà il concerto “Omaggio a Battiato – E ti vengo a cercare”.

“E’ uno dei più grandi cantautori che ha fatto parlare di sé – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per lo stile musicale che ha caratterizzato in maniera indelebile la canzone italiana rendendola più colta e originale”.

Il repertorio di Franco Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio nella sua casa di Milo, sarà proposto dall’Ensemble Terzo Tempo attraverso degli arrangiamenti molto curati in una fusione di linguaggi e contaminazioni degni della sperimentazione artistica del grande maestro.

“E’ un appuntamento musicale che invito a vivere in pienezza in queste serata d’agosto nell’accogliente piazza San Vitale per onorare – dice l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – e ricordare il grande Battiato. E’ un’opportunità da non perdere per godere della sua musica, che è senza tempo”.