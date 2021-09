Un‘infausta, miope decisione!

Pensare e decidere di poter eliminare (in tutto o in parte) un importante patrimonio arboreo nel cuore di una città che di tutto più menar vanto tranne che del ‘verde’ cittadino è “secondo me” quanto meno azzardato. Ancor più nel tempo in cui sono sotto gli occhi di tutti e non più contestabili gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici causati (anche) dall’impoverimento del verde a livello globale.

Devo precisare che io stesso, e più volte, ho denunciato da anni il pietoso e pericoloso stato dei viali principali della villa comunale, ma mai avrei pensato che la soluzione del problema potesse essere l’abbattimento di piante importanti e, onestamente, molto decorative per l’anonimo, triste contesto cittadino: un vero polmone verde, di questi tempi vivacemente animato dal frinire delle cicale.

Devo altresì precisare che non ho particolari conoscenze nel campo specifico, ma ugualmente mi rifiuto di credere che l’abbattimento di quei pini sia l’unica soluzione per risolvere il problema della pavimentazione.

Non voglio perciò entrare nel merito specifico e dilungarmi, ma “secondo me” non sarebbe assolutamente peregrina l’idea che, per esempio, il Comitato Civico Ambientalista (già presente su queste colonne con un motivato e condivisibilissimo intervento - leggi) si adoperasse per promuovere una raccolta di firme fra i cittadini per scongiurare l’abbattimento dei pini della villa comunale, un intervento che sicuramente farà passare alla storia, caratterizzandola negativamente, l’Amministrazione Comunale che l’ha deliberato.

Ciò non toglie che chiunque sia d’accordo per la salvaguardia dei pini possa, intanto, già manifestare il suo accordo attraverso ogni strumento che la moderna tecnologia offre (Facebook, Tweeter, WhatsApp… giusto per citarne qualcuno). Grazie!