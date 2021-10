Il San Salvo vince a Lanciano e mette in cassaforte 3 punti in quota salvezza

Il San Salvo vince in trasferta, torna a casa con i tre punti infliggendo un secco 0-3 all' atletic Lanciano. Un risultati ampio ma non esagerato a favore degli 11 di Mister Zeytulae. È Samuel a portare in vantaggio il San Salvo al 11' del primo tempo, durante la seconda fase di gioco Di Pietro e poi Luongo chiudono i conti fissando il risultato sullo 0-3. La dirigenza Sansalvese commenta l'importante vittoria indicando i tre punti guadagnati come " importanti in quota salvezza"