Vip Tv, tra i partecipanti al nuovo format il giovane sansalvese Nicola Solito

C'è il giovane Nicola Solito, 17 anni di San Salvo, tra i partecipanti del programma Vip Tv.

Vip Tv: nasce un programma dove i giovani possano sentirsi liberi di esprimere le proprie inclinazioni artistiche e la propria personalità.

Dalle sfilate di moda, alle performance in studio, dal canto al talk show, dagli eventi, agli shooting, agli spot pubblicitari. Le performance lasciano libero spazio alla propria fantasia, alle proprie emozioni. Dopo quasi 2 anni di chiusure, nei quali la psicologia dei giovani è stata messa a dura prova dalle restrizioni, fortemente e drasticamente repressa da una vita sociale distrutta, da abitudini che sono state soffocate, da regole di non convivenza con i propri coetanei, di non permettere di crescere nella fase più delicata dell'adolescenza condividendo interessi, valori e pensieri, arriva un format che permetterà ai ragazzi di sfogare i sentimenti repressi mettendo in risalto la propria autenticità, attraverso il canto, il ballo, ascoltare le loro opinioni nei talk e suggerire loro la soluzione ai varii problemi che i giovani hanno nell'età preadolescenziale

Gli esperti hanno attribuito al programma una valenza sociale di notevole importanza, poiché attraverso le prove, lo stare in studio davanti a telecamere e riflettori si acuisce autostima, sicurezza di sé, sconfiggendo timidezza e paure.. Una vera e propria palestra per diventare dei leader per conoscersi attraverso il pubblico.

In studio ogniuno avrà la possibilità di esprimere se stesso attraverso le performance in playback e professionisti del settore analizzeranno la presenza scenica e la personalità con le proprie paure ed emozioni, mettendo in risalto le proprie doti interpretative.

I ragazzi dovranno sentirsi leader al centro studio, come un cantante ad un concerto davanti i suoi fans, per immedesimarsi e simulare alla perfezione l'artista..

Quest'esperienza permetterà ai giovani di acquisire autostima e personalità, di sconfiggere timidezza e paure.

I vip hanno un ruolo fondamentale poiché diventano icona e punto di riferimento per i giovani che per la prima volta si trovano ad affrontare uno studio televisivo mettendo in gioco le proprie emozioni e le proprie qualità estetiche o artistiche, condividendo di idee, problematiche, progetti per il futuro. Non è un talent, non è una competizione, ma un esporsi al pubblico con disinvoltura e autenticità.

I produttori, registi e stilisti presenti in studio o che seguiranno il programma attraverso la tv saranno i coach di supporto che seguiranno il percorso artistico dei partecipanti.

Il programma va in onda su Bom Channel nazionale, canale 68 del digitale terrestre, ogni domenica in prima serata alle 21:30 e su Sky.