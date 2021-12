Dal 20 dicembre Centro Vaccinale a San Salvo al Distretto Sanitario

Da lunedì prossimo, 20 dicembre, torna a disposizione il Centro per le vaccinazioni anti Covid a San Salvo, che sarà allestito presso il Distretto Sanitario di Base.

"Un’opportunità per San Salvo e il territorio per favorire la vaccinazione della popolazione”, dice in merito il sindaco Tiziana Magnacca a seguito della comunicazione ufficiale ricevuta dal direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael. “Invito i miei concittadini a utilizzare il centro vaccinale di via De Gasperi prenotando il vaccino collegandosi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria”, conclude Magnacca.

Dopo il Centro vaccinale che è stato operativo dall’aprile allo scorso settembre al Palazzetto dello Sport di via Magellano alla Marina ora si riparte con l’hub attivato nella sede del Distretto Sanitario di base.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.