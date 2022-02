Distretto Sanitario di Base di San Salvo da potenziare, investimenti per 3,7 milioni di euro

Buone notizie per il futuro del Distretto Sanitario di Base di San Salvo. Le ha anticipate al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e al presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano il direttore generale della Asl Thomas Schael.

“Al DSB di San Salvo sono destinati una serie di investimenti in accoglimento alle richieste dell’Amministrazione comunale. La Asl – annuncia il sindaco – ha deliberato un finanziamento di 3 milioni e 700 mila euro. Un intervento che farà elevare la sua classificazione modificando l’attuale assetto in Casa di comunità, Ospedale di comunità e Centrale operativa territoriale”.

Oltre a queste somme destinate ad ampliare anche strutturalmente il Distretto sanitario, sono state previste delle azioni migliorative e il rinnovo tecnologico della struttura di via De Gasperi per un spesa di circa 365mila euro, in parte già attuato dalla dotazione della risonanza magnetica nucleare e di un rinnovato apparecchio radiologico tradizionale ai quali si aggiungeranno l’ortopantomografo e il robot masterizzatore da destinare alla radiologia.

“Ringraziamo il direttore generale Schael, il presidente della Regione Abruzzo Marsilio e l’assessore regionale alla Sanità Verì – aggiunge il sindaco – per la capacità di ascolto delle istanze della comunità di San Salvo, per una struttura sanitaria a disposizione, lo ribadiamo, non solo della città ma per tutto il territorio del Vastese”.

Infine il sindaco rivolge un ringraziamento sentito al presidente Spadano “per averci accompagnato in tutti i passaggi per segnalare le criticità che avevamo evidenziato negli anni passati per migliorare la qualità della salute dei cittadini”.