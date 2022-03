"Dobbiamo diventare tutti artigiani di pace. Per questo invito tutti i miei concittadini a partecipare domani alla marcia silenziosa che da piazza della Pace raggiungerà piazza Giovanni XXIII.

La pace è un bene comune che dobbiamo difendere e diffondere come cultura del buon vivere tra gli uomini e le donne".

E' questo l'invito che il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca rivolge in vista della manifestazione "Per La Pace. Per L'Ucraina".

Il raduno è previsto mercoledì 2 marzo, alle ore 11, in piazza della Pace da dove partirà un corteo che attraverserà via Istonia, via Roma per raggiungere piazza Giovanni XXIII.

Sono invitate tutte le scuole di San Salvo, le associazioni di volontariato e combattentistiche d'Arma e i singoli cittadini.

"Sarà un modo anche per testimoniare la nostra vicinanza agli ucraini che da anni vivono nella nostra città", conclude il sindaco Magnacca.

Il corteo sarà aperto dal Gonfalone della Città di San Salvo.

Si raccomanda l'uso della mascherina e il distanziamento Anti Covid.