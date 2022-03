Sicurezza del lavoro nei cantieri edili del territorio, controlli e verifiche

Verifiche e controlli in tema di sicurezza del lavoro da parte dei Carabinieri nel territorio.

I militari della Stazione di San Salvo, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Chieti, hanno proceduto al controllo di diversi cantieri ubicati a San Salvo, nel corso del quale, in uno in particolare nel quale in atto lavori di realizzazione di alloggi residenziali, dall’ispezione eseguita sono state riscontrate diverse violazioni.

L'amministratore della ditta interessata, oltre ad essere stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria, è stato sanzionato per circa 19 mila euro.