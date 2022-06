Verso il ballottaggio, De Nicolis: "San Salvo vuole restare nel futuro"

All’indomani del voto mi sento, prima di ogni altra cosa, di ringraziare tutti i cittadini di San Salvo che hanno voluto conferirmi la loro fiducia. È stata una dimostrazione di fiducia arrivata da quasi il 50 per cento degli elettori che ha riempito di gioia e di speranza il mio cuore.

Credo che sia stata apprezzata non solo la continuità con l’amministrazione uscente, che tanto ha dato ed in maniera innovativa alla città, ma anche e soprattutto la coerenza e l'unita' della squadra che mi ha sostenuto e che ringrazio.

Quest'ultima considerazione ci spinge ad evidenziare come i sansalvesi apprezzino la trasparenza, la chiarezza, la coerenza e il senso di unità; ragioni sufficienti per lasciare poco spazio all’idea di possibili apparentamenti in fase di ballottaggio.

È moralmente doveroso continuare con la squadra che ho presentato alla città, senza cambiarla in corsa solo per assicurarmi due punti percentuali in più. Arriveranno da soli, perché gli elettori sapranno distinguere la proposta migliore per la città, senza necessità di fare accordi sotterranei alle loro spalle.

Non li abbiamo mai fatti. Non lo faremo adesso.

Andiamo avanti come sempre, senza usare né minacce neé ricatti, ma con la coscienza di chi vuole costruire una squadra forte, coesa ed adeguata, per affrontare e vincere le sfide del futuro.

Viva San Salvo, viva i sansalvesi.

Ci rivolgiamo a tutti i cittadini e a tutti i candidati di ogni idea politica che come noi non vogliono un ritorno ad un soffocante e triste passato per San Salvo.

San Salvo vuole restare nel futuro…