Fiabe e musica nello spettacolo 'Favolosa' con Giuliana De Sio

“Dopo il coinvolgente Michele Placido, piazza San Vitale si prepara a vivere un’altra serata magica con l’attrice Giuliana De Sio con lo spettacolo estivo gratuito ' Favolosa' , pensato per distrarre e incuriosire con i racconti di Basile, il primo scrittore a utilizzare la fiaba come forma di espressione popolare. Cultura, quindi, sempre in primo piano tra gli eventi della nostra estate”.

Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis che presenta l’esibizione di Giuliana De Sio, inserita nel calendario estivo, in programma per domani, lunedì 1 agosto, alle ore 21:00 in piazza San Vitale, quando racconterà e canterà l’Italia attraverso le fiabe. Da Nord a Sud, fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti, talvolta persino cattive.

“L’attrice napoletana ispirandosi ai racconti di Giambattista Basile, attraverso una scelta originale di brani musicali che hanno segnato alcuni momenti importanti del suo percorso, – spiega l’assessore al Turismo Elisa Marinelli – ci accompagna in un viaggio magico e viscerale, fatto di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante le contraddizioni, nelle quali da sempre convivono vitalità e disperazione".