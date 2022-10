Almanacco del giorno dopo

Bentornati cari lettori,

la giornata di domani sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso. La temperatura minima sarà di 14°C e si avvertirà alle ore 07.00 mentre la temperatura massima sarà di 24°C alle ore 15.00. Venti leggeri in mattinata. L'intensità solare sarà alle ore 13.00.

Il sole sorgerà alle ore 7.27... Sveglia presto!!

Ci si potrà beare di un rilassante tramonto in riva al mare alle ore 17.59!

Cogliamo l'occasione di questa giornata per augurare un buon onomastico a tutti coloro di nome Evaristo/a!

COSA CI RACCONTANO LE STELLE?

Le stelle accompagnano il cammino dell'uomo sulla Terra da sempre, dandoci indicazioni e consigli giornalieri… Vediamo insieme i consigli di oggi per ogni segno zodiacale!

BILANCIA

cari bilancia,

in serata riuscirete a risolvere problemi e discussioni che vi portate avanti da tempo. Straripate di diplomazia e vedrete effettivi e grandi riscontri sul lavoro. Forza!

SAGITTARIO

cari sagittario,

in questa giornata a voi saranno affidate tutte le decisioni e sarete esattamente voi a prendere le redini della situazione. Fate attenzione alle scelte che fate. Sul lavoro potrebbero presentarsi proposte e situazioni interessanti.

CAPRICORNO

cari capricorno,

è stato un periodo di forti litigi e frequenti discussioni tuttavia non c'è da preoccuparsi, è una giornata ottima per il recupero. Avrete dei risultati migliori di ciò che vi aspettavate nell'ambito lavorativo. State finalmente ingranando la marcia! Siete in assoluto il segno più fortunato della giornata!

ACQUARIO

cari acquario,

è arrivato il momento di fare delle scelte, soprattutto in amore! Meglio tenersi stretto ciò che si ha, SOLO SE vi soddisfa e vi rende felice. In caso contrario, abbiate il coraggio di cambiare aria.

PESCI

cari pesci,

se venite da una storia complicata è arrivato il momento di guardarsi attorno. Non ci sono grandi ostacoli neanche sul lavoro. Abbiate pazienza!

ARIETE

cari ariete,

nel pomeriggio avrete una situazione migliore per quanto riguarda i sentimenti. Se c'è una persona che vi piace è il momento perfetto per dichiararvi! È una buona giornata per fare passi importanti.

TORO

una mattinata un po' sottotono, ma non temete... le cose miglioreranno. Questa fine del mese sarà favorevole per i recuperi. Sul lavoro c'è qualcuno che vi rema contro e fate fatica a prendere decisioni importanti.

GEMELLI

cari gemelli,

pensate poco all'amore a maggior ragione se le cose non sono andate per il meglio in questo periodo. Concentratevi di più su voi stessi. In ambito lavorativo potete avanzare richieste migliori.

CANCRO

cari cancro,

cercate di sfruttare questa giornata nel migliore dei modi, considerato che nell'ultimo periodo le cose non sono andate per il verso giusto. Non è stata sicuramente una settimana da incorniciare. Avete avuto problemi anche in ambito lavorativo, ma vi rimetterete in carreggiata.

LEONE

cari leoni,

una mattinata un po' sottotono per via delle polemiche e delle frequenti discussioni avvenute nei giorni precedenti. In amore si prevedono giorni meravigliosi per voi! Non avete ancora recuperato bene, concedetevi dei momenti di relax.

VERGINE

cari vergine,

ottima giornata soprattutto al mattino, in seguito le cose non andranno benissimo. Caratterialmente siete molto precisi e anche tanto polemici e vi porterà a discutere con le persone che vi circondano. Cercate un capo espiatorio per litigare sia in amore che al lavoro.

SCORPIONE

cari scorpione,

chi di voi prende le vesti di cuore solitario vivrà una giornata favorevole per trovare l'anima gemella. Ottimo momento pure per le nuove conoscenze. La situazione lavorativa potrebbe non convincervi, desiderate cambiare aria. Datevi da fare!

La luna sarà crescente proprio in questo segno, quindi assorbite le energie!

Citazione del giorno

“Figlio di gatto sorcio non acchiappa!”