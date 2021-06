Adesioni in crescita per il 'Gran Sasso Trail'

A pochi giorni dalla svolgimento della seconda edizione del Gran Sasso Trail, sono già in buon numero quelle pervenute con particolare soddisfazione per gli organizzatori della Pretuzi Runners Teramo per alcune arrivate da fuori regione.

Domenica 27 giugno si gareggia sulla distanza di 10,2 chilometri (dislivello positivo 500 metri) su sterrato e sentieri. Dall’Hotel Miramonti (partenza alle 10:00) si prende la direzione del sentiero verso le cascate del Rio Arno attraversando il bosco del Calderotto. Dalle cascate ci si dirige verso Pietracamela su un sentiero tecnicamente impegnativo e poi tra le viuzze del borgo montano. A fianco delle cascatelle, si percorre il Sentiero Italia tutto quasi interamente sottobosco fino ad arrivare ai Prati di Tivo esattamente sotto l’hotel Miramonti.

“Ad oggi abbiamo raggiunto i 300 iscritti – spiegano in una nota gli organizzatori della Pretuzi Runners Teramo – è un gran bel risultato nell’essere riusciti a portare gente da tutta Italia in un posto che non è facilmente accessibile ma si presta a manifestazioni di questo tipo. In questi tempi così difficili per i motivi che conosciamo tutti, senza il fattore umano e la passione una giovane organizzazione come quella della Gran Sasso Trail sarebbe impensabile. Per cui il ringraziamento, sentito e sincero, va all’amministrazione comunale di Pietracamela e ai nostri affezionati sponsor per il sostegno”.

All’atto dell’iscrizione e del ritiro dei numeri di gara ciascun partecipante riceverà la maglia celebrativa dell’evento realizzata da Runnek (negozio specializzato) che si trova all’interno della sacca offerta da Sport+, insieme a due crostatine della Barilla, le caramelle Gelco e una confezione d’acqua a comporre i prodotti del pacco gara.