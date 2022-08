Il 12 agosto uscirà il primo singolo dell'artista sansalvese Martina Perrucci

Il primo singolo musicale frizzante dell'artista Martina Perrucci è in uscita il prossimo 12 agosto.

Marty Perris, il suo nome d'arte, è una ragazza di San Salvo, nata nel 1990.

Al termine del mese di agosto sarà disponibile sui principali social anche il videoclip del medesimo brano.

Martina inizia a studiare danza all'età di 5 anni, approfondendo nel corso del tempo molteplici stili.

Successivamente arriva a calcare palcoscenici importanti a livello nazionale, mentre nel corso degli anni, la poliedrica Martina si appassiona anche al canto avendo come musa ispiratrice la validissima e celebre Giorgia.

Laureata in Lingue, comunicazione e media nella città di Milano, Martina negli anni successivi inizia a concentrarsi sulla dimensione lavorativa che le ha permesso di girare tutto il mondo.

Durante uno di quei suggestivi e numerosi viaggi, le è venuta l'ispirazione per il brano dal titolo “Toda la Noche” quest'ultimo racconta in chiavetta pop la biografia di Martina, nonostante la vena viaggiatrice, continua a nutrire un grande affetto per la sua Regione di provenienza, l'Abruzzo.

Dal prossimo 12 agosto il brano Valido musicalmente e pieno di vivacità, bellezza e positività, sara' disponibile su tutti gli stores musicali come Spotify, Amazon, Apple Music, Itunes, Medianet, Boomplay, Deezer, Instagram e Facebook, You Tube Music, Grancenote, Claromusica, Sharzam e Snapchat.

Un brano imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Perché come afferma il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, “Senza musica la vita sarebbe un errore”.

Emanuele Di Nardo